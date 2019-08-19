«Создание комиссии поддержали представители всех фракций»

Совет Госдума собрался на внеочередном заседании, чтобы обсудить вмешательство во внутренние дела страны. Поводом стали акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Депутаты объявили о создании специальной комиссии, которая будет бороться с иностранным вмешательством. Подробности заседания рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Совет Государственной думы собрался обсудить вопрос о создании комиссии по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства во внутренние дела России без представителей прессы, двери были закрыты, и собравшиеся депутаты, у которых сейчас еще каникулы проходят, заседали примерно полтора часа.

Все, естественно, ждали информации, что это будет за комиссия, когда она начнет работу, какие у нее будут полномочия. И через полтора часа вышли представители парламентских фракций и постарались объяснить, что это вообще будет. По сути больше всего говорил представитель «Единой России» Андрей Исаев. Он заявил, что комиссия начнет работать уже с 19 августа. Создание ее поддержали представители всех думских фракций без исключения, но при этом официальное решение о создании будет принято специальным постановлением Государственной думы, когда депутаты вернутся с каникул — это произойдет только в конце августа.

В состав этой комиссии вошли 12 депутатов, пять из них — представители «Единой России», заявил господин Исаев, в том числе Наталья Поклонская. Сам господин Исаев тоже является членом этой созданной комиссии. Как он пояснил, комиссия будет расследовать ситуацию, возникшую с протестами в Москве. В качестве примера он упомянул, что якобы на сайте посольства США располагалась информация о том, где будет проходить одна из протестных акций с маршрутом движения. Плюс, все депутаты, которые успели выступить, апеллировали к тому, что некоторые иностранные СМИ, зарегистрированные в России, освещали эти протестные акции якобы с призывами выходить на них.

— Какие меры предлагают депутаты для того, чтобы расследовать вмешательство и наказать тех, кто, по их мнению, в этом участвовал?

— Вопрос о том, как будут наказаны те или иные люди или организации, пока остается открытым, учитывая, что комиссия только создана. Если говорить о том, за что могут быть наказания, то здесь скорее было больше эмоций. Одним из первых эту тему комментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он вспомнил о том, как развалился Советский Союз, и заявил, что западные страны активно в этом участвовали, и иностранные СМИ, освещая эти самые протесты, не говорили о других российских проблемах.

Более жестко выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который начал свою речь с заявления, что пропагандистская борьба против России ведется еще со времен Ивана Грозного, а в последнее время в стране усиливается западная пропаганда. По его словам, активисты для протестов в России готовятся в других странах, и цель этих акций — не борьба за позиции в Мосгордуме, а попытка устроить в России события, которые были в свое время в Киеве, Тбилиси или Бишкеке. Более того, Владимир Жириновский на эмоциях даже заявил о том, что никакой Мосгордумы быть не должно, и даже мэрии в Москве быть не должно, и в связи с этим он предложил образовать из Москвы федеральный центр, которым бы руководил министр, который бы за это все и отвечал.

Беседовал Петр Косенко