Липецкая область закупила автобусы на 105 млн рублей

Липецкая область выделила из бюджета региона 103,5 млн руб. за закупку 62 новых автобусов для перевозки школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области. Сегодня на Соборной площади в центре города состоялось торжественное вручение транспортных средств 17 районам Липецкой области. Планируется, что они смогут перевозить ежедневно более 2 тыс. детей. Врио губернатора региона Игорь Артамонов отметил, что автобусный парк продолжит обновляться.

Отметим, что согласно требованиям безопасности перевозки школьников для организованной перевозки групп детей должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более десяти лет. Новый транспонрт заменит уже отслуживший.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, в новом учебном году более 10,5 тыс. школьников, проживающих в населенных пунктах, в которых нет школ, будут перевозиться 276 школьными автобусами по 451 маршруту в 138 школ и 61 филиал.

Об интермодальных перевозках в Черноземье — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот