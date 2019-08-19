Модернизация уличного освещения в Ломоносове завершится до конца августа

В Ломоносове завершается модернизация уличного освещения на Ораниенбаумском проспекте, Александровской и Красноармейской улицах. СПб ГБУ «Ленсвет» проводит эти работы в рамках адресной инвестиционной программы. Всего по итогам реконструкции на указанных улицах будут использованы 167 современных светильников, смонтированы 104 опоры, проложено 4,4 км сетей. Работы планируется завершить до конца августа 2019 года, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Кроме этого, в текущем году также за счет средств городского бюджета будут модернизированы установки уличного освещения по улицам Рубакина и Федюнинского.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ленсвет» восстановил освещение на Нижней дороге в Петергофе.