В Ростове экипажу теплохода Vostok выплатили долги по зарплате

Акция протеста на судне «Vostok» в Ростове завершена: компания «Blackmed Maritime Ltd." погасила задолженность перед моряками на сумму более $71 тыс. Об этом сообщает Российский профессиональный союз моряков.

Теплоход «Vostok» стоял в порту, где его задержал государственный портовый контроль, с 20 июня текущего года. В составе экипажа находились десять россиян и одна гражданка Украины. 12 августа члены команды провели профсоюзное собрание и начали акцию протеста. Спустя неделю работодатель рассчитался с моряками. После погашения долга на «Vostok» прибыл сменный экипаж, а предыдущий — передал дела и благополучно списался.

Ранее сообщалось, что следователи начали доследственную проверку по факту частичной невыплаты заработной платы морякам теплохода Vostok.

Кристина Федичкина