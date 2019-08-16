СК начал проверку по факту невыплаты зарплаты экипажу теплохода Vostok

Следователи начали доследственную проверку по факту частичной невыплатs заработной платы морякам теплохода Vostok, экипаж которого объявил забастовку в порту Ростова, сообщает пресс-служба Южного СУТ СКР.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, российско-украинский экипаж задержанного в порту Ростова-на-Дону теплохода Vostok объявил бессрочную акцию протеста. Забастовка связана с невыплатой морякам зарплаты более полугода. Судовладелец почти не платил экипажу с начала этого года. Долг составляет более $71 тыс. Члены команды провели профсоюзное собрание, на котором постановили, что до полной выплаты задолженности с последующей заменой экипажа в порту Ростов-на-Дону они будут выполнять минимум работ на теплоходе Vostok, связанных с обеспечением жизнедеятельности судна и безопасности мореплавания.

Судовладелец уже неоднократно обещал экипажу перечислить деньги, но оплату так и не произвел. Кроме того, ранее работодатель списывал бывших членов экипажа без полного расчета.

Теплоход Vostok, принадлежащий компании Blackmed Maritime Ltd., стоит в порту Ростова-на-Дону, где его задержала служба государственного портового контроля. Экипаж состоит из 11 человек: десяти россиян и одной гражданки Украины.

Компания сообщила, что в ближайшее время собирается рассчитаться с членами экипажа.

Дарья Голякова