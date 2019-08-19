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Ак Барс Банк открыл гарантийную линию ПАО «Таттелеком»

Ак Барс Банк открыл гарантийный лимит ПАО «Таттелеком» на общую сумму 300 млн рублей. Гарантии будут выданы для обеспечения заявок на участие в тендерах, исполнения обязательств и возврата авансового платежа по контрактам.


ПАО «Таттелеком» — один из крупнейших в Республике Татарстан оператор проводной электросвязи, стабильно занимающий лидирующее положение на рынке оказания телекоммуникационных услуг. «Таттелеком» предоставляет абонентам весь комплекс современных услуг связи: местная и зоновая телефонная связь, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение, мобильная связь.

ПАО «АК БАРС» Банк 16+

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