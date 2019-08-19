«Русагро» увеличила объем продаж во всех дивизионах

Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича, один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2019 года увеличила финансовые показатели во всех дивизионах, включая сахарный, мясной и растениеводческий (основная часть активов находится в Черноземье). Согласно релизу об итогах деятельности ГК за первые шесть месяцев 2019-го, объем продаж в сахарном сегменте вырос до 15,674 млрд руб. — с 10,671 млрд руб. за тот же период годом ранее. Выручка от продаж в мясном сегменте увеличилась с 9,417 до 11,171 млрд руб., в сельскохозяйственном — с 3,212 до 9,334 млрд руб.

«Сельскохозяйственный сегмент извлек выгоду из высоких продажных цен, отчасти вызванных увеличением экспортных продаж, что привело к росту рентабельности по EBITDA. Между тем, мясной, сахарный и масложировой сегменты показали сильные результаты продаж, но маржа снизилась»,— отметил гендиректор «Русагро» Максим Басов.

При этом в целом по группе чистая прибыль увеличилась, составив 3,366 млрд руб. (на 43% больше, чем годом ранее). Объем продаж в целом по группе составил 73,548 млрд руб. Скорректированная EBITDA в том же промежутке выросла до 8,809 млрд руб.— в полтора раза. Кроме того, совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов компании за первое полугодие текущего года 1,684 млрд руб.

«Русагро» специализируется на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы ГК расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Курской, Орловской и Самарской областях, а также в Приморском крае. В Черноземье расположены четыре из пяти растениеводческих и две из трех животноводческих производственных компаний, а также весь сахарный бизнес группы.

О том, кто может стать новым акционером «Русагро», — в публикации “Ъ”.

Мария Старикова