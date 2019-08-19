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Фото: Porsche

Porsche Taycan за сутки проехал 3,4 тыс км

Компания Porsche рассказала об испытаниях на выносливость предсерийного электромобиля Taycan.

Прототип модели на итальянском тестовом полигоне «Нардо» во время безостановочного 24-часового заезда преодолел 3425 километров, что сопоставимо с расстоянием от трассы до Тронхейма в Норвегии. Остановки совершались только для зарядки батарей на 800-вольтной станции от Porsche Engineering Group и смены пилотов — за рулем электромобиля по очереди находились шесть гонщиков.

Марафонский заезд стал частью программы проверки электромобиля на выносливость в жарком климате. Во время тестов температура воздуха в Южной Италии составляла +42, а асфальт «Нардо» прогревался до +54. Средняя скорость Porsche Taycan на испытаниях составила 1950215 км/ч.

Напомним, на российский рынок электромобиль Porsche Taycan, премьера которого состоится 4 сентября, выйдет в 2020 году.

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