На Заневском проспекте построят банно-оздоровительный комплекс высотой в 16 этажей

В Красногвардейском районе Петербурга начались публичные слушания по проекту строительства 16-этажного здания, большая часть которого будет отдана под размещение банно-оздоровительного комплекса. Объект намерены возвести возле Ладожского вокзала и ТЦ «Заневский каскад». В настоящий момент там располагается автостоянка. Участок площадью 4,8 тыс. кв. м был предоставлен ООО «Стройконтракт» целевым назначением для размещения объекта бытового обслуживания, сообщает АБН.

В 2018 году инвестор попросил предоставить ему на территории между Гранитной улицей и АЗС «Лукойл» право на отклонение от предельных параметров застройки в части максимальной высоты. В итоге ему было разрешено построить там здание высотой 65 метров. Его общая площадь составит 12,2 тыс. кв. м., из которых 9,8 кв. м займет банно-оздоровительный комплекс на 220 человек, а 600 кв. м — ресторан. Еще 300 кв. м планируется отдать под размещение объекта оказания социальной помощи гражданам. Какого именно — в документах не раскрывается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также выдано разрешение на высотную жилую застройку Октябрьской набережной. Для этого городской комитет по градостроительству и архитектуре выпустил соответствующее распоряжение, позволяющее застройщику (связанному с компанией «БФА-Девелопмент» ООО «Невское наследие») отклоняться от предельных параметров разрешенного строительства.