СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. «Теперь его обвиняют не в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), а в преступлении средней тяжести — по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")»,— рассказал его адвокат Ильнур Шарапов ТАСС.

По версии следствия, господин Беглец схватил за руку силовика, препятствуя задержанию, «и причинил ему боль». «Материалы дела составляют один том»,— сказал адвокат.

Позже Мосгорсуд отклонил жалобу защиты господина Беглеца и оставил его под стражей до 9 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

В пятницу адвокату гражданского активиста Константина Котова (обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения митинга, ст. 212.1 УК РФ) Марии Эйсмонт сообщили, что у нее есть 72 часа на знакомство с делом. Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела. В пятницу Мосгорсуд провел заседание, на котором отменил апелляцию на избрание господину Котову меры пресечения в виде ареста до 12 октября. Также стало известно, что в понедельник может закончиться расследование в отношении двух фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля. Правозащитники называют такую скорость следствия «исключительной» и видят в этом «сигнал протестующим».

Подробнее о «сигнале» — в материале “Ъ”.