Оставленную в кафе Белореченска девочку забрала домой бабушка

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи Белореченского межрайонного СО СКР по Краснодарскому краю навестили малолетнюю девочку, которую 12 августа в одном из кафе города оставила мать. В настоящее время ребенок живет у своей бабушки, которая забрала ее из лечебного учреждения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сообщение о том, что в игровой комнате одного из кафе Белореченска долгое время без присмотра взрослых находится ребенок, в полицию подали хозяева заведения. В кармане кофты девочки обнаружили записку, где сообщалось ее имя, возраст, а также просьба найти ей новых родителей. Малышку доставили в лечебное учреждение Белореченска. Матерью девочки оказалась 35-летняя приезжая из Адыгеи.

Василий Хитрых