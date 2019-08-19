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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Оставленную в кафе Белореченска девочку забрала домой бабушка

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи Белореченского межрайонного СО СКР по Краснодарскому краю навестили малолетнюю девочку, которую 12 августа в одном из кафе города оставила мать. В настоящее время ребенок живет у своей бабушки, которая забрала ее из лечебного учреждения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сообщение о том, что в игровой комнате одного из кафе Белореченска долгое время без присмотра взрослых находится ребенок, в полицию подали хозяева заведения. В кармане кофты девочки обнаружили записку, где сообщалось ее имя, возраст, а также просьба найти ей новых родителей. Малышку доставили в лечебное учреждение Белореченска. Матерью девочки оказалась 35-летняя приезжая из Адыгеи.

Василий Хитрых


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