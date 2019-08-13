В Белореченске женщина оставила дочь в кафе с просьбой найти ей новых родителей

Следственные органы регионального управления СКР начали проверку по факту оставления малолетней девочки в одном из кафе Белореченска. В ведомстве сообщили, что сигнал в полицию подали хозяева заведения, рассказав, что в игровой комнате ребенок долгое время находится без присмотра взрослых.

В кармане кофты девочки обнаружили записку, сообщалось имя ребенка, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей. Малышку доставили в лечебное учреждение Белореченска. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Матерью девочки оказалась 35-летняя приезжая из Адыгеи.

В связи с общественным резонансом материал дела был изъят из органов полиции и передан в следственный комитет. Следователи изучают условий жизни и воспитания малолетней для принятия процессуального решения.

Василий Хитрых