Воронежэнерго инвестировал в развитие 524 млн рублей за полгода

В «Воронежэнерго», филиале ПАО «МРСК Центра», подвели итоги реализации инвестпрограммы за первое полугодие 2019 года общим объемом 524 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Из этой суммы больше всего было потрачено на техперевооружение и реконструкцию энергообъектов — 410,5 млн руб. Еще 113,7 млн руб. было направлено на строительство новых объектов. С начала года «Воронежэнерго» ввело в эксплуатацию более 101 км линий электропередач разного уровня напряжения и 5,5 МВА трансформаторной мощности, уточнили в компании.

О том, за что осудили белгородских управленцев МРСК Центра — в публикации “Ъ”.

Валерия Розбот