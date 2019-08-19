Больше четверти данных о границах между населенными пунктами России внесены в ЕГРН

В первом полугодии Федеральная кадастровая палата внесла в госреестр недвижимости (ЕГРН) данные о границах 37 региональных центров России, сообщили “Ъ” в пресс-службе палаты. Сейчас количество зарегистрированных границ между населенными пунктами страны достигло 25,3%.
Первой столицей субъекта РФ, границы которой в апреле 2010 года были внесены в ЕГРН, стал Иркутск. В первом полугодии 2019 года были определены границы Новосибирска и Кургана. Общее количество населенных пунктов в ЕГРН на первое полугодие текущего года — 155,7 тыс.
«Актуальные сведения о границах населенных пунктов помогают сократить число земельных споров между правообладателями, и улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли в оборот»,— заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных пунктов внесено в ЕГРН на территориях:
Правительство РФ поручило органам власти в регионах завершить наполнение ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов до 2021 года.
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