Ответственного за «умные светофоры» воронежского чиновника подозревают в получении взятки

Управление СРК по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении экс-директора МБУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Юрия Трофимова. Как рассказали в ведомстве, бывшего мунииципального служащего подозревают в получени взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, в августе 2019 года господин Трофимов, еще возглавляя ЦОДД, получил через посредника взятку в крупном размере, за что якобы обещал обеспечить участие некой коммерческой организации в выполнении муниципального заказа. Он был задержан с поличным сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области при проведении совместных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, господин Трофимов уволился с поста главы ЦОДД с 13 августа.

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Мария Старикова