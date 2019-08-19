«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» сертифицировал новую модификацию Lada Granta для российского рынка, получив на версию Drive Active одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль от базовой Lada Granta будет отличаться незначительно увеличившимися габаритами из-за нового кузовного обвеса.

Технических изменений версия Drive Active не получила. Модель получит 106-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Несмотря на это, производителем значится компания «Лада Спорт», которая сейчас выпускает спортивный седан Lada Vesta Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что спортивной модификации Sport с более мощным двигателем, доработанной подвеской и тормозами обновленная Lada Granta не получит.