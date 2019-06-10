Lada Granta лишится версии Sport

«АвтоВАЗ» не будет выпускать спортивную модификацию обновленной Lada Granta, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Lada по маркетингу Фабьена Гульми.

Как пояснил господин Гульми, Granta Sport не является рентабельным с точки зрения продаж вариантом, поэтому делать такой автомобиль «АвтоВАЗ» не планирует. При этом на рынок должна выйти Lada Granta Drive Active — версия со спортивным декором кузова и салона, а также модернизированной подвеской и базовым двигателем (на 98 или 106 л.с.)

Напомним, премьера обновленного семейства Lada Granta состоялась в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Предыдущее поколение спортивного седана Granta стоило от 534,9 тыс. руб, а хэтчбека Kalina — от 556,9 тыс. руб.