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Мэрия Новосибирска предложила приостановить работу «Вторчермет Сибирь»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил приостановить работу металлоприемной базы «Вторчермет Сибирь», где на прошлой неделе произошел взрыв. Об этом глава города заявил на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

«В ходе мероприятий по данному случаю на сборном пункте были обнаружены чугунные решетки, которые исчезали с улиц Новосибирска. В связи с этим прошу поддержать нас в приостановлении действий работы данного пункта сбора металлолома и, может быть, в дальнейшем полностью снять с него возможность ведения работы»,— сказал Анатолий Локоть. Мэр предложил обсудить этот вопрос либо в закрытом режиме, либо на заседании областной антитеррористической комиссии.

Напомним, взрыв на территории металлоприемной базы на улице Бетонная в Кировском районе Новосибирска произошел 16 августа. В результате него погиб один рабочий. Как говорили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, взрыв прогремел, когда рабочий распиливал боеприпас. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника компании.

Юлия Сасевич


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