Возбуждено дело по факту взрыва на предприятии вторсырья

В Новосибирске управление Следственного комитета расследует инцидент на базе приема металла. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Михаил Третьяков. По его словам, около 11 часов на территории металлоприемной базы (ул. Бетонная, Кировский район) при обработке металла газосварочным аппаратом произошел мощный хлопок. 45-летний резчик получил травмы головы и скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией, взрыв прогремел, когда рабочий распиливал боеприпас.

Похожий случай произошел 21 мая 2016 года на одном из пунктов приема цветмета в Кировском районе, В результате мощного взрыва серьезные травмы получил рабочий. Он «болгаркой» распиливал предмет, который с воинского полигона привезли сборщики металла. Тогда по факту взрыва следственные органы возбудили уголовное дело. В находившихся в пунктах приема цветмета они изъяли фрагменты снарядов. Полицейские задержали пятерых предполагаем предполагаемых сборщиков боеприпасов и предъявили им обвинение в незаконном хранении, перевозке и сбыте взрывчатки, взрывных устройств.

Илья Николаев