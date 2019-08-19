ХК «Сочи» обыграл пражскую «Спарту» со счетом 4:3

В первом контрольном матче на сборе в Чехии сочинский хоккейный клуб переиграл пражскую команду «Спарта» со счетом 4:3. Как сообщили в пресс-службе «леопардов», первая шайба на счету Дмитрия Архипова в самом начале матча, вторая – в середине периода на счету Ильи Назаревича. Дмитрий Лугин на 16-й минуте игры в третий раз поразил ворота пражан. Денис Александров сделал счет 0:4.

Быстрый старт соперника в третьем периоде помог им сократить разрыв до двух шайб. За 49 секунд до финальной сирены Роберт Ричка при игре в формате шесть на четыре с нулевого угла смог сократить разрыв до минимума. Итог – 4:3.

Василий Хитрых