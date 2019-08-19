Бензин в Челябинской области самый дешевый в стране, но не самый доступный

В Челябинской области самая низкая средняя цена на бензин марки АИ-92 среди российских регионов, говорится в исследовании, опубликованном «РИА Новости». За литр на Южном Урале платят в среднем 39,62 руб. В топ-5 регионов с самыми низкими ценами попали также Томская и Курганская области, Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом по доступности бензина Челябинская область оказалась лишь на 31-м месте: на среднюю зарплату в регионе можно купить 787 литров топлива марки АИ-92. Лидерами по этому показателю являются ЯНАО (2080 литров), Москва (1798 литров) и Ненецкий автономный округ (1609 литров).