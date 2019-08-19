За выходные в ХМАО потушили 193 га горящих лесов

За прошедшие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре было зарегистрировано 24 лесных пожара площадью 193 га. По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, лес горел в Аганском, Самаровском, Мегионском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Юганском, Сургутском и Кондинском лесничествах. На 19 августа действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщили в ведомстве.

Эксперты «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности. В ведомстве рассказали, что чаще всего пожары происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах (49 случаев с начала года) и грозы (144 случая).

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 204 лесных пожара общей площадью более 4 тыс. га (лесная площадь — более 3,7 тыс. га). В аналогичный период прошлого года в лесах ХМАО произошло 184 лесных пожара на общей площади более 6,5 тыс. га.

О том как в борьбу с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке вступили шаманы — в материале “Ъ-Урал”