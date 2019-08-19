Оборонный завод в Перми возглавил бывший вице-президент нерудной компании

В минувшую пятницу Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) назначила исполнительным директором ПАО «НПО „Искра“» (Пермь) Дмитрия Сырова, ранее исполнявшего аналогичную должность в самой ОРКК.

Сам топ-менеджер в интервью сайту ОРКК сообщил, что ранее курировал в корпорации проекты, связанные с ТЭКом, поэтому он «неплохо владеет ситуацией в отрасли».

Господин Сыров родился в 1981 году, окончил Вольский филиал Военной академии тыла и транспорта (экономист-менеджер), Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Большая часть его трудовой карьеры (с 2009 по 2015 год) связана с производством и добычей строительных материалов. Он возглавлял ОАО «Корпорация „Автострада“» (позже переименовано в «Русский щебень»), работал первым вице-президентом ОАО «Национальная нерудная компания». Имеет торговые компании: ООО «Бренд» и ООО «Алькор» в Кировской области (находятся в стадии ликвидации). Одно из них занималось торговлей строительными материалами. В ОРКК пришел в 2018 году.

Ранее и. о. исполнительного директора НПО «Искра» был Юрий Саков. Основным кандидатом на этот пост считался бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», советник президента ОРКК Игорь Фомин, но он отказался от должности. Отказ от должности был связан с необходимостью получать доступ к секретным сведениям.

Напомним, должность руководителя ПАО «НПО „Искра“» стала вакантной после того, как собрание акционеров общества изменило структуру управления предприятием. Функции единоличного исполнительного органа общества были переданы собственнику НПО — ОРКК. При этом совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора Владимира Шатрова.

ПАО «НПО „Искра“» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш, почтовый ящик 1504), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного базирования «Тополь-М» и «Ярс». Сейчас, помимо разработки и производства образцов военной техники, НПО производит продукцию для ТЭК. 55% акций ПАО принадлежит ОРКК, 20% — «Роскосмосу». 2018 год ПАО закончило с прибылью 567 тыс. руб. При этом выручка предприятия выросла с 5,261 до 6,085 млрд руб., доходы от продаж — с 452,2 до 944,8 млн руб.