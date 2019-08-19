Lamborghini представила особый Huracan Evo GT Celebration

Lamborghini Huracan Evo GT Celebration. Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Evo GT Celebration. Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Evo GT Celebration. Фото: Lamborghini

В 2018 и 2019 годах итальянская модель выиграла гонки «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга» в своем классе. В США на Lamborghini Huracan GT3 Evo выступают команды GRT Grasser Racing Team и Paul Miller Racing, поэтому оформление дорожной спецверсии стилизовано под ливрею гоночных спорткаров. Специалисты Lamborghini Ad Personam и Centro Stile разработали девять цветовых комбинаций, включая сочетание зеленого Verde Egeria и оранжевого Arancio Aten.

Помимо особых цветов для Huracan Evo GT Celebration предусмотрены шестиугольные декоративные элементы на дверях и капоте с номером 11, а также особые 20-дюймовые колесные диски с креплением центральной гайкой. Клиенты также могут заказать обрамленную флагами Италии и США эмблему гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse на крыше, а также лавровые венки на заднее крыло. На задних стойках кузова размещены логотипы гонок, которые выиграла Huracan GT3 Evo, а со стороны водителя помещен карбоновый шильдик с обозначением тиража эксклюзивной версии автомобиля.

В салоне появились новые спортивные сиденья, отделанные алькантарой с контрастными вставками в тон кузова, а между креслами расположилась шестиугольная карбоновая табличка с логотипом Lamborghini Squadra Corse, национальными флагами и указаниями побед Huracan GT3 Evo в гонках.

Тираж нового Lamborghini Huracan Evo GT Celebration составит всего 36 экземпляров. Премьера базового купе Lamborghini Huracan Evo, напомним, состоялась в январе 2019 года.