Радий Хабиров раскритиковал глав районов, которые не проводят «инвестчасы»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на прошедшем сегодня оперативном совещании в правительстве республики раскритиковал глав муниципалитетов, которые не проводят еженедельные «инвестчасы» в своих районах. По его словам, с начала августа в республике должны были состояться 189 предпринимательских часа, из них половина — 91 заседание — были отменены (в том числе в Агидели, Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Миякинском, Чишминском, Янаульском районах). Главы 37 районов объяснили это отсутствием заявок от предпринимателей, выездом в Уфу или нахождением инвеступолномоченного в отпуске. В то же время предприниматели этих муниципалитетов жалуются на отсутствие обратной связи от чиновников. Радий Хабиров назвал такую работу «безответственной» и зачитал некоторые обращения. Так, предприниматель из Туймазинского района сообщил, что 27 июня его пригласили на предпринимательский час, однако, поскольку его провел заместитель главы, решение по вопросу принято не было. В Стерлитамакском районе «есть идеи и ресурсы для открытия бизнеса, но на «инвестчасы» не обращаются в связи с тем, что они не проводятся», говорилось в обращении.

Руководитель республики подчеркнул, что «инвестчасы» должны проводиться лично главами, уважительных причин для их отмены только две: либо чиновник находится в отпуске, либо в командировке. Если от предпринимателей нет заявок, это недоработка самих глав, отметил он. «Задача глав муниципалитетов — не просто сидеть в кабинетах и ждать, когда к ним придут предприниматели, а искать. Искать предприимчивых людей, зазывать их, с ними работать. Везде засовывать свой нос любопытный или нелюбопытный», — сообщил господин Хабиров.

Он поручил госкомитету по предпринимательству и туризму республики выезжать в проблемные районы, собирать предпринимателей и проводить там круглые столы.

Влада Шипилова