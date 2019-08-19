В Краснодаре адвоката будут судить за вооруженное хулиганство

В Ленинский суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в совершении хулиганства с применением оружия и в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщила прокуратура края. Обвиняемым является 28-летний адвокат адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики.

По данным прокуратуры, вечером 14 сентября 2018 года, находясь в салоне своего автомобиля во дворе многоквартирного дома в Краснодар адвокат несколько раз выстрелил в воздух из травматического оружия из открытого люка машины. Находящийся рядом знакомый сделал ему замечание, на что мужчина ударил его в лицо, а затем, выйдя из машины, выстрелил из травматического пистолета в грудь собеседнику, причинив легкий вред здоровью. В момент инцидента, как установило следствие, адвокат был пьян.

Анна Перова, Краснодар