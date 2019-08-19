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На ремонт ростовского драмтеатра потратят почти 42 млн рублей

Ростовскому академическому театру драмы им. Горького выделили 41,6 млн руб. на обновление мебели и ремонт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

В частности, в театре заменят кресла, также будет обновлена обивка поручней ограждения лож, амфитеатра и балконов. Кроме того, планируется отремонтировать полы в зрительном зале.

Ростовский театр драмы им. Горького расположен в центре города на Театральной площади. Здание было построено в 1935 году. В настоящее время в нем действуют три сценические площадки: Большой зал на 1,1 тыс. мест, Малый зал на 300 мест и Экспериментальная сцена на 70 мест.

Кристина Федичкина


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