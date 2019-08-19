ФЖС РБ покупает недострой в Нефтекамске за 37,4 млн рублей

Фонд жилищного строительства Башкирии заключит контракт с ООО «Специализированный застройщик "Руслан+"» на покупку объекта незавершенного строительства в Нефтекамске. Это следует из сообщения на официальном сайте проведения торгов. Итоги аукциона, который был объявленный ФЖС в середине июля, были подведены 15 августа. Цена контракта — 37,42 млн руб.

Степень готовности здания — 10% (построен фундамент), площадь застройки составляет 1,57 тыс. кв. м. Объект располагается на арендованном у мэрии Нефтекамска земельном участке общей площадью 1,1 га. Категория участка — земли населенных пунктов, его разрешено использовать для жилищного строительства.

По данным kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик "Руслан+"» зарегистрировано в Нефтекамске в январе 1998 года. Уставный капитал компании — 40,14 млн руб., компания занимается, в том числе, строительством. Ее владельцем является Ринат Шаяпов. В 2017 году выручка компании составила 131,94 млн руб., чистая прибыль — 806 тыс. руб.

Майя Иванова