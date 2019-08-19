Главой администрации Бирского района стал Василий Петров

На должность главы Бирского района по контракту назначен Василий Петров, сообщил на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров. Конкурс на замещение должности состоялся 16 августа. Информация о других претендентах на пост главы на сайте районной администрации не опубликована. Василий Петров исполнял обязанности главы района с 25 июля.

Александр Груздев, руководивший администрацией с 2017 года, досрочно ушел в отставку 24 июля.

Василий Петров родился в Надыме Ханты-Мансийского автономного округа в мае 1981 года. Окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «экономист-менеджер». Карьеру начинал в 2000 году оператором компьютерного видеомонтажа в телекомпании «Белебей-ТВ». С 2002 по 2005 годы исполнял обязанности директора муниципальной «Белебеевской телекомпании». Позже основал в Белебее медиахолдинг «Калейдоскоп», а также возглавлял местный штаб «Молодой гвардии» «Единой России». Входил в Молодежную палату при Курултае республики.

Влада Шипилова