ФК «Ростов» проиграл «Уфе» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» потерпел первое поражение в этом сезоне: вчера «Уфа» обыграла ростовскую команду со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч шестого тура РПЛ состоялся в минувшее воскресенье в Уфе. Счет был открыт в первом тайме: Слай воспользовался несогласованными действиями Песьякова и защитников и забил первый гол. На 80-й минуте Слай удвоил счет. Отмечается, что у «Ростова» было несколько шансов сравнять счет в игре, но сделать это не удалось.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды. «Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику»,— приводит его слова пресс-служба клуба.

Следующий матч «Ростов» проведет дома против «Рубина» 25 августа.

Кристина Федичкина