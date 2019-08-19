Банк УРАЛСИБ в Башкортостане отменил комиссию за прием платежей на oplata.uralsib.ru по картам сторонних банков

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию при приеме платежей по картам сторонних банков за услуги ряда крупных башкирских поставщиков. На сайте oplata.uralsib.ru можно оплатить счета за ЖКУ, мобильную связь, городской телефон и Интернет.

В список партнеров, услуги которых можно оплатить без комиссии, входят:

• МУП Единый расчетно-кассовый центр Уфы (МУП ЕРКЦ г.Уфы);

• Башкирские распределительные тепловые сети («БашРТС»);

• Межрегионгаз Уфа;

• Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (Капитальный ремонт НОФ);

• «Башинформсвязь»;

• Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ).

Совершить платеж можно здесь. Также на страницу платежа можно перейти непосредственно с сайта поставщика, кликнув на иконку Банка в разделе оплаты услуг.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам оплаты услуг можно в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).