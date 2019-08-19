Наталья Котова поручила ускорить темпы дорожных работ в Челябинске

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме. По словам госпожи Котовой, вечером в пятницу она заметила, что техника простаивала.

«Я в пятницу объезжала ночную смену вашу. В районе девяти часов все были на обочине», - обратилась Наталья Котова к представителю «Нижавтодорстроя». Заместитель гендиректора «Нижавтодорстроя» Александр Сидорук сообщил, что техника работает в круглосуточном режиме, а время объезда Натальи Котовой, вероятно, пришлось на момент переброски техники на другие участки. «С Энгельса мы делали переброску техники, потому что в субботу мы перекладывали асфальт на Университетской набережной. Заканчивали работу на “Северном луче”», - предположил господин Сидорук. «Я была на Энгельса, на набережной и на “Северном луче”. Работы не велись. Челябинцы будут хорошо к вам относитсья, когда вы будете работать круглосуточно. Не стесняйтесь, если нужно закрывать дороги, перекрывайте»,- подчеркнула госпожа Котова.

По словам представителя подрядчика, выполнено 43% от общего объема запланированных работ. Срок завершения контракта - 25 октября.