Полиция Турции задержала 418 человек по подозрению в связях с курдскими боевиками

Турецкая полиция задержала 418 человек в 29 провинциях страны в ходе расследования в отношении подозреваемых, имеющих связи с боевиками Рабочей партии Курдистана, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел Турции в Twitter. Отмечается, что операции по задержанию продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь угрожает начать военную операцию против курдских формирований на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Против этих планов выступают США, в связи с чем в Анкару в срочном порядке прилетела делегация представителей Пентагона. В случае начала турецкой операции США рискуют потерять доверие курдов, во многом благодаря которым им до сих пор удается удерживать восток Сирии вне контроля Дамаска. А это не устраивает Москву.

Подробнее — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».