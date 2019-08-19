В крупном ДТП в Самарской области три человека погибли и четверо пострадали

Авария с участием автомобилей «ВАЗ-21150», Toyota Camry и Renault Sandero произошла в Самарской области в воскресенье. ДТП случилось в 20:05 (MSK+1) на 1048 км автодороги «Москва – Челябинск» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Водитель1982 года рождения, управляя ВАЗ-21150, двигаясь со стороны г. Москва в направлении г. Челябинск, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, под управлением водителя 1963 года рождения»,– говорится в сообщении.

Иномарка ехала по встречной полосе со стороны Челябинска в направлении Москвы. В результате от удара ее отбросило к машине Renault Sandero, которая двигалась в том же направлении. В момент аварии за ее рулем находился водитель 1960 года рождения.

В результате происшествия погибли три человека: водитель и 52-летняя пассажирка Toyota Camry, а также водитель ВАЗ-21150. Еще четыре человека, включая четырехлетнюю девочку, были госпитализированы с травмами.

Георгий Портнов