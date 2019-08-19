Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу автоломбарда

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу ломбарда, где выдавали займы под залог автомобилей.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, заявление о размещении незаконной рекламы ООО «Авто Ломбард Урал» поступило от Уральского ГУ Центрального Банка РФ. Конструкция с информацией: «Ваши финансовые решения под залог: автотранспорта, спецтехники, недвижимости, цифровой и бытовой техники, инструмента, залог, оценка, выкуп, выезд на объект…» располагалась на входной группе торгового объекта, расположенного на Комсомольском проспекте. В соответствии с федеральным законодательством ломбарды могут принимать в залог и на хранение только движимые вещи (движимое имущество). В результате Челябинское УФАС признало ООО «Авто Ломбард Урал» нарушившим п. 2 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе».

В ходе рассмотрения дела ломбард демонтировал вывеску. Однако за нарушение требований рекламного законодательства компания будет привлечена к административной ответственности. Максимальное наказание для юридических лиц – штраф в 500 тыс. руб.