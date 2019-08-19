19 августа, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу автоломбарда

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу ломбарда, где выдавали займы под залог автомобилей.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, заявление о размещении незаконной рекламы ООО «Авто Ломбард Урал» поступило от Уральского ГУ Центрального Банка РФ. Конструкция с информацией: «Ваши финансовые решения под залог: автотранспорта, спецтехники, недвижимости, цифровой и бытовой техники, инструмента, залог, оценка, выкуп, выезд на объект…» располагалась на входной группе торгового объекта, расположенного на Комсомольском проспекте. В соответствии с федеральным законодательством ломбарды могут принимать в залог и на хранение только движимые вещи (движимое имущество). В результате Челябинское УФАС признало ООО «Авто Ломбард Урал» нарушившим п. 2 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе».

В ходе рассмотрения дела ломбард демонтировал вывеску. Однако за нарушение требований рекламного законодательства компания будет привлечена к административной ответственности. Максимальное наказание для юридических лиц – штраф в 500 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя