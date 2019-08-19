На Белоярской АЭС один из энергоблоков остановлен из-за ложного срабатывания защиты

Утром в воскресенье, 18 августа, на Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен четвертый энергоблок. Согласно сообщению, опубликованному на сайте «Росэнергоатома», причиной остановки стало ложное срабатывание одной из защитных систем.

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу»,— говорится в сообщении. Уточняется, что третий энергоблок продолжает работу, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет. «Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона»,— подчеркнули в «Росэнергоатоме».

Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока АЭС произошла 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Через несколько дней его подключили к сети.

Подробнее — в материале «На Белоярской АЭС внепланово от сети отключен энергоблок»