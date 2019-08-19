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ММК на четверть увеличил поставки предприятиям автопрома

В первой половине 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил предприятиям автомобильной промышленности более 314 тыс. т металлопродукции. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ММК.

В структуре поставок комбината на внутренний рынок отгрузка автопрому по итогам января-июня заняла 7,5%. В компании отмечают, что значительно выросли поставки «АвтоВАЗу», УАЗу, Volkswagen. По итогам текущего года ММК планирует преодолеть отметку в 600 тыс. т металлопродукции, отгруженной производителям автомобилей.

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