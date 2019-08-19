«ЕвроХим» опубликовал финансовые результаты по МФСО за первое полугодие 2019 года

В Пермском крае набирает обороты первая очередь Усольского калийного комбината: два ствола, 19 комбайновых комплексов и все четыре линии флотации полностью функционируют по состоянию на 1 августа 2019 года. Работа над двумя из трех запланированных линий грануляции завершена, в то время как третья линия находится в процессе пусконаладочных работ. Плановая общая мощность на 2019 год оценивается в 1,1 млн тонн хлористого калия. За первое полугодие 2019 года произведено и поставлено 467 тыс. тонн хлористого калия и 389 тыс. тонн продукции реализовано в основном заказчикам в Северной и Южной Америке и в Европе. На первом этапе проекта изначально предусматривалась проектная мощность в 2,3 млн тонн, которая может быть достигнута уже к концу следующего года. С незначительной модернизацией оборудования Группа считает возможным выйти на добычу на уровне 2,9 млн тонн хлористого калия в течение двух лет.

Согласно опубликованным финансовым результатам по МСФО группы EuroChem Group AG за первое полугодие 2019 года, выручка компании за первое полугодие 2019 года составила 3,05 млрд долл. США, что на 14% выше соответствующего показателя прошлого года и обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом объемов продаж.

По словам главного исполнительного директора Группы «ЕвроХим» Петтера Остбо, «в первом полугодии «ЕвроХим» показал хорошие результаты: выведен на проектную мощность новый аммиачный завод в Кингисеппе, полным ходом идет добыча калийных руд на Усольском калийном комбинате. Все это создает хороший задел на второе полугодие. Вкупе с существующими мощностями наши новые производства выведут нас в лидеры отрасли минеральных удобрений».