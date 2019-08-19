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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по боксу на Урале

Главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов объявил состав спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

По данным Федерации бокса, в состав вошли спортсмены в восьми весовых категориях: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (+91 кг).

Ранее стало известно, что лицом соревнований стал уральский чемпион лондонской Олимпиады-2012 Егор Мехонцев. Также турнир представят еще два спортсмена: Алексей Тищенко из Омска и Олег Саитов из Новокуйбышевска.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 8 по 21 сентября в «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что в Екатеринбург приедут почти 500 спортсменов из 89 стран.

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