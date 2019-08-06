Уральский олимпийский чемпион Егор Мехонцев стал лицом чемпионата мира по боксу

Чемпион лондонской Олимпиады-2012 Егор Мехонцев будет представлять первый в истории России Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Также турнир представят еще два спортсмена: Алексей Тищенко из Омска и Олег Саитов из Новокуйбышевска.

Как сообщили в пресс-службе чемпионата, спортсмены посетят открытые тренировки и будут присутствовать на официальных мероприятиях чемпионата.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 8 по 21 сентября в «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что на ЧМ в Екатеринбург приедут почти 500 спортсменов из 89 стран.