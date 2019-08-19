Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией

Российские военные в период с 19 по 23 августа совершат наблюдательный полет над Великобританией. С 19 по 24 августа военные США выполнят полет над территорией России, сообщил газете «Красная звезда» начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Он уточнил, что полеты выполняются странами в рамках Договора по открытому небу.

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«Наблюдательные полеты в рамках договора осуществляются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия»,— добавил господин Рыжков.

Договор по открытому небу был принят 27 государствами—участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.

В конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в Договоре по открытому небу, чтобы склонить Москву к выполнению своих условий. США требовали разрешить им пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией.