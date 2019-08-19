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Мэр Красноярска пообещал «кадровые решения» после смерти младенца

Мэр Красноярска Сергей Еремин дал поручение выяснить причину смерти четырехмесячной девочки, произошедшей на прошлой неделе, и принять кадровые решения в органах опеки. «Считаю, что проблема здесь комплексная. Виновных, конечно, определят. Но при этом я ни в коей мере не снимаю ответственности с социальных служб. Именно они работали с этой неблагополучной семьей»,— написал глава города в Instagram. По его мнению, соцслужбы не должны работать «спустя рукава, а потом посыпать голову пеплом, дождавшись беды».

15 августа обнаружили тело четырехмесячной девочки под окнами общежития в Ленинском районе Красноярска. На причастность к совершению преступления следственные органы проверяют 44-летнего отца ребенка, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Юлия Сасевич


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