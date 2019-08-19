Строительные работы на гребном канале в Барнауле завершат в 2020 году

Гребной канал при спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко в Барнауле сдадут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил пресс-центр правительства Алтайского края в понедельник.

По данным краевого министра транспорта Александра Дементьева, стоимость дорожно-строительных работ на гребном канале оценивается в 300 млн руб. В рамках двух этапов построят обводной канал, укрепят берег, возведут мост, установят трибуны на 3 тыс. человек и обустроят автостоянку на 3 тыс. машин. «Средства направлены из краевого бюджета. Первый этап строительства выполнен уже на 75%, нет никаких сомнений в том, что объект будет сдан вовремя»,— приводит слова Александра Дементьева пресс-служба краевого правительства.

Гребной канал построен в Барнауле в 1984 году. Его протяженность составляет 2 км, глубина — 16-18 м на всем протяжении дистанции. По данным минспорта Алтайского края, на востоке России нет ни одного объекта по своим технических характеристикам, который бы мог конкурировать с гребным каналом.

Илья Галагуз