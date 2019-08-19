Ресторан премиум-класса сгорел в центре Новосибирска

Пожарные потушили возгорание в здании ресторана премиум-класса Puppen Haus в центре Новосибирска. Об этом сообщает областное управление МЧС России.

Сообщение о пожаре в здании на пересечении улицы Чаплыгина и Красного проспекта в Центральном районе поступило от очевидца в 19:38 по местному времени. Спустя три минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия. До прибытия пожарных из ресторана самостоятельно эвакуировались 40 человек — персонал и посетители заведения. По данным МЧС, пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 161 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 21:38. Распространения огня на соседние здания не допущено. «Ликвидация последствий пожара осложнялась тем, что деревянное здание находится на месте плотной застройки в самом центре города и работе пожарной техники препятствовали припаркованные автомобили»,— говорится в сообщении МЧС. На месте работали 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Ранее маркетолог ресторана Елизавета Соболева говорила “Ъ”, что предварительная причина пожара — замыкание в кондиционере на четвертом этаже здания.

Ресторан премиум-класса Puppen Haus открылся в 2011 году. Владелец заведения — известный томский бизнесмен Владимир Бурковский.

Илья Галагуз