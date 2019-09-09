Морис, петух из поселка Сен-Пьер-д’Олерон

Во весь голос

Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать. Противостояние хозяйки птицы Корин Фессо и ее соседей началось еще в 2017 году: чете пенсионеров, купивших летний дом неподалеку, не понравилось, что Морис будит их «слишком громко» и «слишком рано». Мадам Фессо, чтобы избежать ссор с дачниками, даже занавешивала окна в курятнике. Но природу не обманешь — Морис подавал голос точно на заре, и неблагодарные слушатели наняли адвоката. О деле написали в газетах, и оно вмиг стало общенациональным: тысячи французов поддержали петицию «Спасите Мориса» и с гордостью носили футболки с фотографией птицы и надписью «Позвольте мне петь». Если галльский петух — символ Франции, то петух Морис стал символом французской деревни, не желающей подчиняться городским правилам. В последнее время недвижимость многих разорившихся фермеров в сельских районах страны скупают горожане — не для того, чтобы работать там, а чтобы просто жить. Этим новым жителям не нравятся непривычные звуки — даже в соседнем районе «приезжая» судится с «деревенщиной» из-за шумных гусей. Поэтому, добившись законного права Мориса кукарекать, активисты бросились подписывать петицию в защиту гогочущих водоплавающих. А заодно посоветовали правительству включить эти и остальные деревенские звуки — звон церковных колоколов, мычание коров, рев ослов и писк мышей — в список наследия Франции.

Наталья Радулова