Теннис
Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
1/4 финала. Даниил Медведев (Россия, 9)—Андрей Рублев (Россия) 6:2, 6:3. 1/2 финала. Медведев—Новак Джокович (Сербия, 1) 3:6, 6:3, 6:3. Давид Гоффен (Бельгия, 16)—Ришар Гаске (Франция) 6:3, 6:4.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
1/2 финала. Светлана Кузнецова (Россия)—Эшли Барти (Австралия, 1) 6:2, 6:4. Мэдисон Кис (США, 16)—София Кенин (США) 7:5, 6:4.
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