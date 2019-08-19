Европейские национальные чемпионаты

Чемпионат Англии
Второй тур. «Арсенал»—«Бернли» 2:1 (Ляказетт, 13; Обамеянг, 64 — Барнс, 43). «Саутгемптон»—«Ливерпуль» 1:2 (Ингс, 83 — Мане, 45+1; Фирмину, 71). «Манчестер Сити»—«Тоттенхем» 2:2 (Стерлинг, 20; Агуэро, 35 — Ламела, 23; Моура, 56). «Челси»—«Лестер» 1:1 (Маунт, 7 — Ндиди, 67). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 6 очков. 2. «Арсенал» — 6. 3. «Манчестер Сити» — 4. 4. «Брайтон» — 4. 5. «Тоттенхем» — 4.
Чемпионат Испании
Первый тур. «Атлетик»—«Барселона» 1:0 (Адурис, 89). «Сельта»—«Реал» 1:3 (Лосада, 90+1 — Бензема, 12; Крос, 61; Васкес, 80). «Валенсия»—«Реал Сосьедад» 1:1 (Гамейро, 58 — Оярсабаль, 90+11 (пен.).
Чемпионат Германии
Первый тур. «Бавария»—«Герта» 2:2 (Левандовский, 24, 60 (пен.) — Лукебакио, 36; Груич, 38). «Боруссия» (Дортмунд»—«Аугсбург» 5:1 (Алькасер, 3, 59; Санчо, 51; Ройс, 57; Брандт, 82 — Нидерлехнер, 1). «Унион»—«РБ Лейпциг» 0:4 (Хальстенберг, 16; Забитцер, 31; Вернер, 42; Нкунку, 69).
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