Отображая жертву

«Идоменей» — самое совершенное и, во всяком случае, самое интересное моцартовское произведение в жанре opera seria, «серьезная опера». Жанр этот итальянский и итальянцами доведенный до идеальной отточенности, но не все так просто. К концу XVIII века этот торжественный стандарт музыкальной драмы со стройной классицистской поэзией и жестким чередованием сухих речитативов и арий уже казался устаревшим, и многие композиторы искали пути его модернизации. Например, вслед за Кристофом Виллибальдом Глюком обогащая итальянскую схему заимствованиями из французской «лирической трагедии»: обширным присутствием хора, сюжетно обусловленными балетными вставками, свободным и красноречивым речитативом с оркестровым аккомпанементом.

Моцарт изначально собирался идти именно этим путем, поэтому его либреттист, аббат Джамбаттиста Вареско, взял за основу старое французское либретто Антуана Данше, которое положил на музыку в своем «Идоменее» (1712) Андре Кампра. Вареско спрямил некоторые уж слишком хитро закрученные линии, сократил число положенных в старинной французской драматургии «наперсников» до одного, убрал аллегорических персонажей и, самое главное, сделал благополучным финал (у Данше и Кампра все кончается плохо, потому что Нептун насылает на главного героя безумие).

Главный герой оперы — критский царь Идоменей, племянник Ариадны и Федры, участник Троянской войны. На обратном пути из Трои он попал в бурю и дал необдуманный обет богу морей (напоминающий историю библейского Иеффая): если он спасется, то принесет в жертву первое живое существо, которое он встретит на морском берегу.

В отсутствие Идоменея его сын Идамант принимает решение освободить прибывших на Крит пленных троянцев. Среди них находится Илия, дочь Приама, в которую царевич влюблен (и пользуется взаимностью), что вызывает ревность у его невесты Электры, дочери Агамемнона. Получив ложную весть, что его отец погиб, Идамант идет оплакивать его на берег моря и сталкивается там со спасшимся Идоменеем. Отец, осознав, что ему придется принести в жертву собственного сына, в ужасе отворачивается от него, сын же потрясен этой необъяснимой реакцией.

Идоменей решает выслать Идаманта с острова вместе с Электрой, надеясь таким образом обмануть Нептуна. Разгневанный бог насылает на остров морское чудовище. Верховный жрец вынуждает Идоменея рассказать народу о злополучном обете. Идамант побеждает чудовище и затем является к отцу, готовый к жертвенной смерти. Илия предлагает в жертву себя, в этот момент земля сотрясается, и некий Голос-оракул возвещает волю богов: Идоменей должен оставить трон, вместо него воцарятся Идамант и Илия. Электра заходится в ярости, народ прославляет наступление окончательного мира.