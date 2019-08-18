После девяти туров ФНЛ воронежский «Факел» закрепился на последнем месте таблицы

В девятом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 18 августа воронежский «Факел» крупно уступил во Владивостоке местному «Лучу» - 0:3. Причем первый гол 1,8 тыс. зрителей стадиона «Динамо» увидели уже на второй минуте встречи, на 63-й хозяева удвоили преимущество, а на 73-й довели счет до крупного. Еще через десять минут случилось самое страшное событие матча: молодой полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин буквально врезался в голкипера воронежцев Данила Ермакова. Вратарь успел сгруппироваться, а вот у атакующего игрока оказалось сильно разбито лицо. По предварительному диагнозу, он получил перелом верхней челюсти, глаз заплыл из-за огромной гематомы.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Сергей Оборин признался, что сложно подводить итоги «при неудовлетворительных результатах»: «Сегодня мы в ряде ситуаций индивидуально уступили в простых эпизодах, а хозяева эти ошибки использовали». Воронежский клуб с пятью очками продолжает замыкать таблицу ФНЛ. Следующий матч «Факел» проведет уже 21 августа в Белгороде, встретившись в рамках 1/32 финала Кубка России с местным «Салютом».

Курский «Авангард» в том же туре ФНЛ принимал на своем поле «Чайку» из Ростовской области, доминировал большую часть матча, но сумел добиться лишь результативной ничьи – 1:1. Хозяева открыли счет на 38-й минуте усилиями опытного полузащитника Алана Касаева. Но за 10 минут до конца встречи «Авангард» пропустил эффективную атаку «Чайки» и лишился двух очков. После игры наставник курян Мурат Искаков заявил, что у него «полное недоумение» от того, что «случилось с командой во втором тайме». «Первый играли с преимуществом, создавали моменты. Наверное, настало то время, когда игроки должны взять на себя ответственность за происходящее на поле. Не можем реализовать моменты»,- добавил главный тренер. «Авангард» с девятью очками занимает 14 место в турнирной таблице. Через три дня в Кубке страны курян ждет гостевой матч с одним из наиболее серьезных соперников на данной стадии – подмосковными «Химками», которые занимают второе место в ФНЛ.

О том, на как недавно белгородский «Салют» играл с бывшими сборниками, в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «На Привокзальную футбол отправился».

Андрей Цветков