Иордания вызвала посла Израиля после конфликта на Храмовой горе

Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля Амира Вейсброда, чтобы выразить протест в связи с последними событиями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, передает AFP. На прошлой неделе рядом с мечетью Аль-Акса между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими произошли столкновения.
В МИД Иордании заявили, что «осуждают и отвергают насильственные методы Израиля».
Не менее 40 человек пострадали в столкновениях в центре Иерусалима между представителями арабо-мусульманской общины и полицией. Конфликт на Храмовой горе вспыхнул во время первого дня главного мусульманского праздника Курбан-байрам.
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