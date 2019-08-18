Иордания вызвала посла Израиля после конфликта на Храмовой горе

Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля Амира Вейсброда, чтобы выразить протест в связи с последними событиями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, передает AFP. На прошлой неделе рядом с мечетью Аль-Акса между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими произошли столкновения.

В МИД Иордании заявили, что «осуждают и отвергают насильственные методы Израиля».

Не менее 40 человек пострадали в столкновениях в центре Иерусалима между представителями арабо-мусульманской общины и полицией. Конфликт на Храмовой горе вспыхнул во время первого дня главного мусульманского праздника Курбан-байрам.